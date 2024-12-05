Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında personele, ‘emzirme ve anne sütünün önemi farkındalık eğitimi’ verildi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim programı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitim programında anne çocuk sağlığını koruyabilmek için emzirmenin ne kadar önemli olduğu, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve altıncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi gerektiğine değinildi. Eğitimde ayrıca anne sütüyle beslenmeyen bebeklerin bağışıklık sisteminin bozulacağı, enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere bir çok hastalığa karşı savunmasız kalabileceği, emzirmenin anne çocuk ruh sağlığına etkisi de ele alındı. Eğitim programı yoğun katılım ve yüksek memnuniyet oranıyla gerçekleştirildi.