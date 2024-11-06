Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından, Ekim ayında ham petrol üretiminde 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretiminde ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek rakamlarının yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol ve doğal gaz üretiminde tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.

Bakan Alparslan Bayraktar, gerek bakanlığın resmi internet sitesinde, gerekse de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni sahalarda, yeni aramalar, yeni sondajlar yapacaklarını kaydederek, “Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye.” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre Ekim ayı, ham petrol ve doğal gaz üretiminde rekor ayı olduğunun altı çizilirken, yurt içi aylık toplam ham petrol üretimi 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretimi ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı. Bu dönemde Gabar’da aylık toplam ham petrol üretimi 1 milyon 566 bin 214 varil, Sakarya Gaz Sahası’nda ise doğal gaz üretimi 196 milyon 772 bin 874 metreküp olarak gerçekleşirken, aylık toplam petrol üretiminin yüzde 46,6’sı Gabar’dan, doğal gaz üretiminin yüzde 84’ü ise Sakarya Gaz Sahası’ndan karşılandı.

Bu arada Ekim ayında günlük ortalama petrol üretiminde 108 bin 443 varil, doğal gaz üretiminde ise 7 milyon 568 bin 242 metreküp ile rekor kırıldı.

En yüksek günlük petrol üretimi 111 bin 280 varil ile 29 Ekim’de, en yüksek günlük doğal gaz üretimi ise 7 milyon 908 bin 44 metreküp ile 23 Ekim’de yaşandı. 29 Ekim’de Gabar’daki üretim 52 bin 573 varil, 23 Ekim’de Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz üretimi de 6 milyon 666 bin 803 metreküp ile en yüksek seviyeye çıktı.