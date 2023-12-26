Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Bursaspor-Diyarbekirspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-beyazlı futbolcu Mustafa Genç’e 6 müsabakadan men, 10 bin 800 TL de para cezası verdi.

TFF’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bursaspor Kulübü sporcusu Mustafa Genç’in, 20.12.2023 tarihinde oynanan Bursaspor - Diyarbekirspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 6 resmi müsabakadan men ve 10 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.