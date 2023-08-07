Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures’ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT’un 11. dönem girişimleri belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom’un, yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek ve Türkiye girişimcilik ekosistemini globale taşımak amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT programının 11. dönem girişimleri belli oldu. Farklı alanlarda, teknoloji odaklı projeler geliştiren 7 ekibe program süresince Türk Telekom ile iş birliği yapma ve programı başarıyla tamamlayan her ekibe program sonunda TT Ventures’tan 50 bin dolar yatırım alma imkânı sunulacak.

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2013’ten bu yana PİLOT ile Türkiye girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve erken aşama girişimlerle iş birliği yaparak onları dünya arenasına taşıyacak katkıyı sunmak amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda; TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile PİLOT mezunları da dahil olmak üzere, girişimlere yatırım yaparken, San Francisco’da açtığımız TT Ventures Ofisi ile girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü olmayı hedefliyoruz.”

PİLOT’UN 11. DÖNEMİNE 7 GİRİŞİM SEÇİLDİ

egaranti: Garanti belgelerini dijitalleştiren ve tüketicilerin garanti süreçlerini tek panelden kontrol edebilmeleri için firmalara bulut tabanlı çözümler sunan bir web uygulaması. API tabanlı egaranti platformunda firmalar; e-ticaret altyapılarına, pazaryerlerine ve fiziksel satış kanallarındaki CRM sistemlerine saniyeler içerisinde entegre ederek, garanti süreçlerinin tek bir noktada yönetimini sağlıyor.

Finceptor: Web3 projelerinin token halka arzı (ICO) öncesi likidite finansmanı, ICO ve ICO sonrası aşamalarda fonlanılmasını sağlayan bir yatırım platformu. Bireysel yatırımcılar 1 dolardan başlayan ve sermaye korumalı yatırım modelleri ile Web3 proje token’larına ICO öncesi, ICO ve sonrası olmak üzere 3 aşamada yatırım yapabiliyor.

FINSO: Tüketicinin krediyle alışveriş yapmasını sağlayan bir finans uygulaması. FINSO, bankalar ve BNPL kredi veren kurumlarla entegrasyon yaparak müşterilerinin; mobilyadan okul ücretlerine, sağlıktan spora kadar her sektörde yaptığı alışverişi, tek tuşla istediği finans kuruluşundan karşılayarak tamamlamasını sağlıyor.

F-Ray/JetScoring: Bankaların, finansal kuruluşların ve tedarikçilerin müşteri risklerini ölçebilmeleri için otomatik finansal risk değerlendirme raporları üretmelerini sağlayan bir analiz ve raporlama platformu. JetScoring ile kurumlar; vergi beyannamesi, bağımsız denetim raporu, mizan gibi mali tablo verilerini Türkçe, İngilizce, Arapça gibi farklı dillerde anında okuma ve analiz etme yeteneğine sahip oluyorlar.

Link Robotics: Kamera, ataletsel ölçüm ünitesi, GNSS gibi farklı sensör verilerini, geliştirdiği sensör füzyonu motorunda işleyerek geleceğin mobilitesi için hassas, güvenilir ve kesintisiz konum bilgisi sağlayan navigasyon sistemleri geliştiriyor. GNSS ile beraber ya da GNSS olmadan çalışabilen yapay zekâ tabanlı navigasyon sistemleri; otonom araçlardan farklı tip ve amaçlarda robotlara, farklı mobilite uygulamaları için kolayca adapte edilebiliyor.

Medialyzer: Reklam verenlerin medyadan daha iyi geri dönüşler almasını sağlayan bir SaaS girişimi. İkinci ekranlardan elde edilen online veriler sayesinde TV ve radyo reklamlarının performansının ölçümü ve iyileştirilmesini sağlıyor.

Sensemore: Makine sağlığı analizi için özel olarak tasarlanmış donanım, yazılım ve yapay zekâ destekli araçları ile güvenilirlik odaklı bir varlık ve bakım yönetimi platformu. Sensemore, makine verilerinin toplanmasından bu verilerin yapay zekâ destekli araçlar ile arıza kök nedenini tespit eden arıza raporu oluşturmaya kadar sunduğu uçtan uca çözüm ile bakım süreçlerini dijitalleştiriyor.