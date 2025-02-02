Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 16 Temmuz 2020'de üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından diri diri yakılarak öldürülmüş, cesedi bir varile konulup benzinle ateşe verilmiş ve ardından üzerine beton dökülerek ormanlık alana bırakılmıştı.

Cemal Metin Avcı, Gültekin’i öldürdükten sonra önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ancak "haksız tahrik" indirimiyle cezası 23 yıla düşürüldü. 20 Haziran 2022'deki 13. duruşmada, cinayete yardım ettiği iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası talep edilen Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı beraat etti. Ayrıca, Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, eski eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan, "delilleri yok etme ve gizleme" suçlarından beraat etti, çünkü suçlarının işlendiği kanıtlanamadı.

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi ve 23 yıl hapis cezası ile kardeşi Mertcan Avcı'nın beraat kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Duruşma sonucunda, mahkeme heyeti Cemal Metin Avcı'ya uygulanan haksız tahrik indirimi kararını kaldırarak, 23 yıl hapis cezasını ağırlaştırılmış müebbet hapse çevirdi. Avcı, ’tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'ya, ’suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme’ suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.