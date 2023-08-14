Bursa'nın Çöreler Mahallesi Muhtarı Turhan Argın, yaz aylarının sıcaklarından bunalan mahalle sakinlerine rahatlatıcı bir çözüm sunmak adına harekete geçti. Argın, mahalledeki Anranos Çayı'nın etrafını temizleterek halk plajına dönüştürdü. Sıcak havalarda serinlemek isteyen mahalle sakinleri için harika bir alternatif olan bu plaj, mahallenin iş insanı Ersin Durak'ın destekleriyle hayata geçirildi. Ersin Durak, yaptığı yardımın karşılıksız olduğunu vurgulayarak, toplumun faydasına yönelik her türlü girişimde bulunmaya hazır olduğunu ifade etti. Özellikle tarım alanlarında çalışan işçiler için büyük bir rahatlama kaynağı olan bu plaj, çayın serin sularıyla serinlemek isteyenlere hoş bir alternatif sunuyor. Mahalle sakinleri, daha önce yabani otlarla kaplı olan çay kenarının bu şekilde düzenlenmesinin, muhtar Argın ve iş insanı Durak'a minnettarlık duyduklarını dile getirdi.