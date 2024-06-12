Kandıra sahilleri ve İzmit Körfezi’ndeki toplam 9 halk plajı yazın tadını çıkarmaya hazırlanan tatilcileri bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli halkının ve çevre illerden gelecek tatilcilerin çok sıcak geçmesi beklenen yaz mevsiminde plajlardan en güzel şekilde yararlanması için tüm hazırlıkları tamamladı. Büyükşehir personelinin görev yapacağı Kandıra (Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci, Bağırganlı, Seyrek) ile Darıca (Bayramoğlu) ile Karamürsel ve Ereğli halk plajları yaza hazırlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belde A.Ş. tarafından işletilecek halk plajları 14 Haziran Cuma günü itibariyle tatilcilere hizmet vermeye başlayacak. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte başlayacak yaz sezonunda Kocaeli’nin eşsiz plajlarının yine dolup taşması bekleniyor.

Şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri

Dünyanın en güzel plajlarını aratmayan Kocaeli plajlarında şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri de yenilendi. Belde A.Ş. tasarrufunda işletilen halk plajlarındaki şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri; adet başına günlük 50 TL, takım olarak (1 şemsiye+2 şezlong) günlük 100 TL, otopark ücreti günlük 50 TL, tuvalet ücreti ise 5 TL olarak belirlendi. Mavinin her tonunun görüldüğü Kerpe Aile Plajı’nda 1 şemsiye+2 şezlong takım kiralama ücreti günlük 200 TL olarak belirlendi. Bu sezon Kumcağız ve Cebeci plajlarında da aile plajı bölümleri oluşturulacak. Kerpe aile plajında olduğu gibi 1 şemsiye+2 şezlong takım kiralama ücreti günlük 200 TL olacak.

Tatilin ve sahillerin bir diğer olmazsa olmazı olan çadır ve karavan kamp alanlarının da bulunduğu Kocaeli plajlarında, Kandıra Kovanağzı ve Bağırganlı’daki çadır kiralama yerleri ile Cebeci’deki çadır ve karavan kiralama yerlerinden vatandaşlar kendi getirecekleri çadır ve karavanlarıyla yararlanabilecek. Kovanağzı ve Bağırganlı’daki kamp alanlarında günlük ücret 100 TL, Cebeci plajındaki karavan yeri kiralama ücreti ise 150 TL olarak belirlendi.