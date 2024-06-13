Kocaeli’de zabıta ekipleri, kent genelindeki mavi bayraklı plajlarda vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmelerini sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 9 ayrı mavi bayraklı plajda vatandaşların huzurlu ve güvenli tatil geçirmelerini sağlayacak. Yaz sezonu boyunca sahillerde denetimlerini sürdürecek olan Büyükşehir Zabıtası herhangi bir olumsuzluk ve şikayet karşısında gereken müdahalede bulunacak. Ekipler ayrıca muhtemel adli vakalarda konuyu güvenlik güçlerine intikal ettirecek. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yine plajlarda seyyar satıcı, dilenci, izinsiz afiş, park yasakları ve çadır kurma konusunda vatandaşları rahatsız edecek unsurlara hiçbir şekilde izin verilmeyeceği ve gerekli tüm denetimlerin büyük bir titizlik içerisinde yürütüleceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı 80 personel, deniz sezonunun açılış tarihi olan 15 Haziran itibariyle 9 mavi bayraklı plajda 7/24 esasına göre devriye atarak vatandaşların huzuru için görev yapacak.