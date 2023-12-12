Dilan Polat'ın tutuklanmasının sonrasında fenomenler cephesinde sert rüzgarlar esmeye başlamıştı. Birçok fenomen inceleme altına alınırken çoğunun mal varlığına da el konulmuş ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Mal varlıkları dikkat çeken isimlerden biri olan Almira Koçaklı sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda hem yeni güzellik merkezi şubesinin açılışını yaptı hem de hakkındaki iddialara meydan okudu.

"ÇAKALLAR GİTTİ"

İnegöl'de yeni şubesinin açılışını yaptığı görüntüleri paylaşan Koçaklı ardından ise bir diziden alınan "Çakalların saltanatı aslanlar ayağa kalkana kadardır" repliğini söyleyerek video çekti. Videosuna ise Koçaklı, "Çakallar gitti aslan burada...Babalar sözünü tutar" notunu ekledi.