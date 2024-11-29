Kendini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak İstanbul, Tunceli ve İzmir'de 5 kişi, Antalya'da ise 1 kişinin para ve ziynet eşyalarını alarak toplamda 4 milyon 314 bin TL’lik dolandırıcılık yapan şüpheli, bir vatandaşın 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını almak üzereyken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı

Telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, Z.S.K. isimli vatandaşı baskı altına alarak 205 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını ve bir miktar parasını elden alan şüpheli M.Ö., aynı yöntemi kullanarak Ü.H. isimli vatandaştan da 200 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını alma teşebbüsünde bulunduğu anda Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalandı. 2 olayın da şüphelisi M.Ö hakkında yapılan inceleme ve araştırmalarda; İstanbul, Tunceli ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerine müracaatta bulunan 5 ayrı vatandaştan da benzer yöntemlerle 4 milyon 109 bin TL tutarında ziynet eşyasının ve nakit paranın alınması olaylarına karıştığı tespit edildi. Şüpheliye ait cep telefonu ve sim kartına el konulurken, adli makamlara sevk edilen M.Ö., ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.