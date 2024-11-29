Türkiye Basketbol Ligi’nin 13. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’a konuk olacak.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadeleye devam eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ligin iddialı ekiplerinden Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde aldığı 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet ve bir maç eksiği ile beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, maç fazlasıyla dördüncü sırada yer alan Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’a karşı galibiyet arayacak.

Çayırova Belediyesi’nde sakatlığı bulunan Mert Çevik zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

1 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak Konya Büyükşehir Belediyesi Spor-Çayırova Belediyesi müsabakası, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalı olan TBF TV’de canlı olarak yayınlanacak.