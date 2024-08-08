Hangi Ülkenin: Türkiye

Kuruluş Tarihi: 1976 Sonları

Kurucusu: Yahudi asıllı iş adamı Jak Kamhi ve Lütfi Doruk

Alanı: Elektronik beyaz eşya sektörü

Sloganı: Dayanıklı Ev Aletleri

Ürünleri: Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Televizyon, Fırın, Elektrik Süpürgesi vb.

Resmi İnternet Sitesi: http://www.profilo.com.tr/

Profilo Hakkında Bilgi

1977 Yılında İstanbul’da Yahudi asıllı ünlü iş adamı Jak Kamhi tarafından kurulan Profilo beyaz eşya, ev aletleri, televizyon gibi ürünler üzerinde çalışmakta ve bu ürünleri pazarlamaktadır. Özellikle beyaz eşya konusunda Avrupa’da yaygın olan Profilo üretimini genellikle Marmara bölgesindeki fabrikalarında gerçekleştirmektedir. 1995 yılından bu yana BSH bünyesi altında faaliyetlerine devam eden Profilo’nun 1.200’ün üzerinde yetkili servis noktası mevcuttur. Profilo’nun aynı zamanda “Profilo AVM, Profilo İnşaat Yatırım, Profilo Telra” gibi markaları da vardır. 1976 Yılında kurulan Profilo kurulduğu günden bugüne çok başarılı ürünler tasarlamakta ve daima müşterilerinden olumlu yorum almaktadır. Başarısını hala sürdüren Profilo, özellikle beyaz eşya konusunda müşteri memnuniyeti açısından üst sıralarda yer almaktadır.

Profilo Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Profilo Tarihçesi

1976 yılından bu yana ev aletleri üreticisi olarak faaliyet gösteren Profilo Dayanıklı Ev Aletleri , Türkiye’nin en köklü beyaz eşya markaları arasında yer almaktadır.

1995 yılında BSH Ev Aletleri Sanayi ve Tic. A.Ş. grubu bünyesine katılarak, grubun uluslararası deneyimini ulusal gücüne eklemiştir. Türkiye’nin dört bir yanında 1200’ü aşkın satış noktası ile ülkemizin en geniş dağıtım ağına sahip markalarından olan Profilo Dayanıklı Ev Aletleri’ nin beyaz eşya, ankastre cihazlar, elektrikli süpürgeler, klima cihazları, su ısıtıcıları ve küçük ev aletlerinden oluşan bir ürün gamı bulunmaktadır.

Bu ürünlerden, özellikle elektrikli süpürgeler, klima cihazları, su ısıtıcı grubu ve küçük ev aletlerinin tamamı ithal olmakla beraber yerli ürünlerin üretimi ise BSH Ev Aletleri Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin Çerkezköy Fabrikası’nda gerçekleştirilmektedir.

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