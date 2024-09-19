İyi huylu prostat büyümesi, yaş ilerledikçe prostat bezinin büyümesiyle ortaya çıkan bir durum. Yaşla birlikte prostat bezinin büyümesinin idrar yollarını sıkıştırarak çeşitli sorunlara neden olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Akyıldız, “Erken aşamada yapılan müdahaleler, sağlık sorunlarının büyümesini engeller ve yaşam kalitesini artırabilir” dedi.

Prostat büyümesinin neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte; 60 yaş ve üzeri erkeklerin 3’te 1’inde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yarısında görülüyor. Medicana Kadıköy Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Akyıldız, prostat büyümesiyle ilgili bilgi vererek, “Ailesinde prostat büyümesi olan kişilerde risk artıyor. Diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi sağlık sorunları da bu durumu tetikleyebiliyor” dedi.

Prostat büyümesi ve prostat kanseri arasındaki farkları anlamanın erken teşhis ve tedavi sürecinde büyük önem taşıdığını ifade eden Op. Dr. Akyıldız, “Erken aşamada yapılan müdahaleler, sağlık sorunlarının büyümesini engelleyebilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Prostat sağlığını korumak ve muhtemel sorunları erken aşamada tespit etmek için düzenli sağlık kontrollerinizi aksatmayın” önerisinde bulundu.

Sık ve ani idrara çıkma isteği görülebilir

Prostat büyümesi belirtilerinin kişiden kişiye değişiklik gösterebildiğini ifade eden Op. Dr. Hüseyin Akyıldız, “İyi huylu prostat büyümesinin sık görülen belirtileri arasında; idrara başlama zorluğu, sık sık idrara çıkma, ani idrar yapma isteği, idrar akımında zayıflama ve idrarın damlama şeklinde çıkması bulunmaktadır. Ayrıca mesanedeki idrarı tamamen boşaltamama gibi sorunlar da yaşanabilir” dedi.

Tanı sürecinde kullanılan yöntemler arasında rektal muayene, idrar ve kan testleri ve PSA testinin yer aldığını söyleyen Op. Dr. Akyıldız, “PSA testi, prostat büyümesi, prostat kanseri veya enfeksiyonu gibi durumlarda kandaki PSA seviyelerinin artıp artmadığını belirler. İdrar akım hızı testi ve idrar sonrası rezidüel miktar ölçümü de tanıda kullanılan diğer yöntemlerdir. Gerektiğinde transrektal ultrason ve biyopsi gibi ileri tetkikler de uygulanabilir” bilgisini verdi.

İlaç tedavisi ve cerrahi seçenekleri bulunuyor

Prostat büyümesi tedavisinin hastanın yaşına, semptomların şiddetine ve genel sağlık durumuna göre belirlendiğini belirten Op. Dr. Akyıldız, şunları söyledi:

“Prostat büyümesi tedavisinde ilaç tedavisi veya cerrahi yöntemler tercih edilebilir. İlaç tedavisinde alfa-blokerler, 5-alfa redüktaz inhibitörleri ve tadalafil grubu ilaçlar kullanılabilir. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında en sık kullanılan yöntem TURP (Transüretral Rezeksiyon) olup, bu yöntemle prostat bezinin büyüyen kısmı idrar yolundan çıkarılır. TURP işlemi sonrasında hastaların idrarla ilgili şikayetlerinde ciddi bir düzelme gözlenir. Prostat büyümesi tedavisinde açık prostat ameliyatı da bir seçenek olarak değerlendirilebilir.”