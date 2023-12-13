Bilgisayarım PUBG’yi çalıştırabilir miyim?

Bilgisayarınız, genellikle PUBG olarak bilinen PlayerUnknown’s Battlegrounds’un taleplerini karşılayabilir mi, tam özelliklerini, yani hangi bileşenlere sahip olduğunu belirlemeniz gerekir. Bunları öğrendikten sonra, aşağıda listelenen minimum ve önerilen özelliklere bakabilir ve bunun göreve uygun olup olmadığını görebilirsiniz. Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği ile ilgili detaylı bir tablo göreceksiniz.

Bilgisayarınızın teknik özelliklerini nasıl kontrol edeceğinizden emin değilseniz, buradaki basit kılavuzumuza göz atın. Görevi çok daha kolay hale getirmek için, PC özelliklerini otomatik olarak listeleyen yeni bir özelliğe son rötuşları yapıyoruz. Araçla ilgili ileriye dönük haberlerimiz olmalı, bu nedenle daha fazla bilgi için kısa süre sonra tekrar kontrol edin.

PUBG Oyun Detayları

Çıkış Tarihi: 20 Aralık 2017 (PC, Xbox One, PlayStation 4, Android, iOS) Sistem Gereksinimleri: Orta Tür: Çevrimiçi çok oyunculu battle royale Geliştirici: PUBG Corporation Yayıncı: PUBG Corporation

Battle royale türünü oyun topluluğunun kolektif ruhunun ön saflarına getirmekten sorumlu olduğu tartışmasız bir nişancı olan PUBG, 100 oyuncunun ayakta kalan son kişi olmak için bireysel olarak savaştığı, yalnızca çevrimiçi çok oyunculu bir oyundur. Oyuncular, birbirleriyle savaşmak zorunda kalmanın yanı sıra, büyük bir harita ve çevresel tehlikelerle de mücadele etmelidir; bunların başında, oyuncu sağlığının hızla tükendiği bir kapanış çemberi vardır.

Çok sayıda silah, teçhizat, ganimet, araç, çekişmeli airdrop, çöl ve güneydoğu Asya ormanları gibi çeşitli yerlerde bulunan zengin ve çeşitli harita seçenekleri, PUBG neredeyse piyasaya sürülmesine rağmen oyuncuların ilgisini çekmeye devam eden eksiksiz bir battle royale deneyimidir. iki yıl önce.

PUBG’nin yerini pop-kültürel fenomen Fortnite, bir başka battle royale oyunu almış olsa da, hayranların favorisi olmaya devam ediyor ve silah mekaniği, hareketi ve kapsamı açısından daha olgun ve gerçekçi bir yaklaşım sunuyor.

PUBG: Minimum Gereksinimler

İşlemci: Intel Core i5-4430 | AMD FX-6300

Intel Core i5-4430 | AMD FX-6300 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM HDD: 30 GB kullanılabilir alan

30 GB kullanılabilir alan GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB | AMD Radeon R7 370 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 960 2GB | AMD Radeon R7 370 2 GB İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 768 veya daha iyisi

1024 x 768 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

PUBG: Önerilen Gereksinimler

İşlemci: Intel Core i5-6600K | AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-6600K | AMD Ryzen 5 1600 RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM HDD: 30 GB kullanılabilir alan

30 GB kullanılabilir alan GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | AMD Radeon RX 580 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | AMD Radeon RX 580 4 GB İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 768 veya daha iyisi

1024 x 768 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Geniş bant İnternet bağlantı

Optimal Donanım Önerileri

PUBG Corp’un son zamanlarda temel sistem gereksinimlerini artırdığını, dolayısıyla daha önce uygulananların değişmiş olabileceğini unutmayın. Önceki özellikler biraz iddialıyken, yenileri, oyunu kurmak ve çalıştırmak için temel bir gereksinim olarak ihtiyacınız olanı daha gerçekçi bir şekilde ele alıyor.

Genel olarak, gereksinimler orta düzeydedir, ancak minimum teknik özellikler 30 FPS’nin üzerinde herhangi bir şey elde etmek için zorlanacaktır ve o zaman bile, özellikle ateşli çatışmalar sırasında ve her maçın başında oyuncu sayısı yüksek olduğunda bu sayılara tutarlı bir şekilde ulaşmada sorunlar yaşanacaktır. PUBG, GPU gerektirdiği kadar CPU yoğun değildir. Yine de, sinir bozucu kare hızı düşüşlerini önlemek için en azından dört çekirdekli bir CPU tavsiye ediyoruz.

RAM gereksinimleri yüksektir, ancak çoğu durumda, 8 GB, isme yakışır bir oyun donanımı için minimum düzeydedir, bu nedenle 2012’de inşa edilmiş bir kurulumu çalıştırmadığınız sürece, zaten iyi durumda olma ihtimaliniz vardır.

Bir NVIDIA GeForce GTX 960 ile, ayarları en azından orta-düşük seviyeye düşürmediğiniz sürece sağlam bir 60 FPS’ye yakın herhangi bir yere vurmayı beklemeyin. Önerilen NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ve AMD Radeon RX 580’e gelince, bunlar ultra ayarlarda 1080p’de 60 FPS’ye vurmaktan daha fazlasıdır, ancak işler karıştığında bazı düşüşler beklenir. Oyunda ne olup bittiğine bakılmaksızın sabit bir 60-100 FPS sağlamak için orta ayarlara gitmenizi öneririz.

Önerilen teknik özellikler çok etkileyici değildir ve bileşenler için orta ve bütçe kategorisine girer, yani PUBG oyunun tadını çıkarmak için gülünç derecede pahalı bir makineye ihtiyaç duymayacaktır.

Hangi Oyun Bilgisayarını Öneriyoruz?

PUBG, daha yüksek FPS ve yenileme hızlarında en iyi oynanan bir oyundur, bu nedenle makine ve monitör ne kadar iyi olursa, deneyim o kadar iyi olur ve zaferi yakalama olasılığınız o kadar artar. Bunu akılda tutarak, aşağıdakileri tavsiye ederiz;

İşlemci: AMD Ryzen 5-1600 | Intel Core i5 7600K RAM: 8 GB Ram veya daha iyisi GPU: Nvidia GTX 1060 6GB | AMD Radeon RX 580 veya RX Vega 56 Her zaman olduğu gibi, aşağıdaki gibi ultra ayarlarla ve FPS sayılarının 100’ün üzerinde olmasıyla aşırıya kaçabilir ve tamamen dışarı çıkabilirsiniz;

İşlemci: Intel Core i7 7600k RAM: 16GB veya daha iyisi GPU: NVIDIA GeForce GTX 2080