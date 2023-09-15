QNB bünyesine katılan Finansbank, bireysel ve kurumsal alana yönelik bankacılık hizmetlerini daha üst seviyeye çıkarmış bir banka pozisyonunda yer alıyor. Artık QNB Finansbank adı altında müşterilerine hizmet veren ilgili banka, özellikle de ENPARA ve diğer bankacılık hizmetlerini de bünyesinde bulundurarak üstün bir başarı sergilemeye devam ediyor. Hemen her bankada güvenlik nedeniyle karşımıza çıkan sim kart bloke durumları maalesef QNB Finansbank kapsamında da oluşabiliyor. Bu durum tamamen güvenlik amaçlı olup, müşterilerine daha iyi bir hizmet vermek adına gerçekleştirdikleri işlemler nezdinde yer alıyor. Bizlerde bu durumu göz önünde bulundurarak QNB Finansbank sim kart bloke kaldırma işlemlerini yapabileceğiniz kanal yollarını sizler için derledik.

QNB Finansbank Sim Kart Blokesi Neden Oluşur?

Sim kart bloke durumunun meydana gelmesi birden fazla sebebe bağlı olarak gerçekleşebiliyor. Bunların arasında ilk sırada bir operatörden farklı bir operatöre geçme durumuna bağlı olarak değişen sim kartı olmakta. Öte yandan sim kartınızı birden fazla farklı telefonlara takarak da bu sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak aynı operatörde kalsanız dahi sim kartınızın arızalanması veya farklı sebeplere bağlı olarak değişen sim kartlarında bloke işlemleri oluşabiliyor. Hemen aşağıda sunduğumuz yöntemler üzerinden bu sorunu kolaylıkla atlatabilir, mobil ve internet bankacılığı işlemlerinizi eskisi gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank Sim Kart Blokesi Nasıl Kaldırılır?

QNB Finansbank Şubelerinden Sim Kart Bloke Kaldırma

Sim kart bloke kaldırma işlemlerinde bilinen en eski yöntem şüphesiz birçok bankacılık işlemlerinin yapılabildiği şubeler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu işlem için gerekli olan tek istek bankaya uğrarken yanınızda bulundurmanız gereken nüfus cüzdanınızdır. Nüfus cüzdanınızı alarak size en yakın QNB Finansbank şubesine uğrayarak sim kart bloke kaldırma işlemleri için talepte bulunabilirsiniz. Prosedür gereği banka personelleri güvenlik açısından birkaç bilgi de isteyebilir.

QNB Finansbank ATM’lerinden Sim Kart Bloke Kaldırma

İkinci en bilinen yöntemlerden biri de ATM’ler üzerinden sim kart bloke kaldırma özelliğidir. Şubeler size uzak veya şubeye gitmeden bu sorunu bertaraf etmeyi istiyorsanız, kartınızla birlikte çevrenizde size en yakın olan QNB Finansbank ATM’sine gitmeniz yeterli. ATM’de kartınızı yuvaya yerleştirdikten sonra şifrenizi girin ve hemen ardından sırasıyla “Diğer > Şifre ve Diğer İşlemler” bu yönergeyi takip ederek ilerleyin. Karşınıza çıkacak olan yeni ekranda sim kart bloke kaldırma işlemi ile ilgili seçenekler yer alacaktır. Bu işlem sonrasında GSM numaranıza gelecek olan tek kullanımlık şifreyle mobil veya internet bankacılığına giriş yaparak eskisi gibi işlemlerinizi mobil cihazlardan yönetebileceksiniz.

QNB Finansbank Müşteri Hizmetlerinden Sim Kart Bloke Kaldırma

Yukarıda fiziki olarak talepte bulunabileceğiniz yöntemler dışında müşteri hizmetlerini de tercih edebilirsiniz. Birçok kişinin bankacılık işlemlerinde sıklıkla kullanmakta olduğu telefon bankacılığı sayesinde sim kart blokesini kaldırmak için talebinizi işleme aldırabilirsiniz. Bunun için bankaya ait 444 0 900 veya 0850 222 0 900 numaralarından müşteri hizmetlerini arayarak birkaç güvenlik sorusunu cevapladıktan sonra sim kart blokenizi kaldırabilirsiniz.