Olay saat 10.00 sıralarında Huzur mahallesi 2. sokaktaki evde meydana geldi. Sabah uyanan M.Ö.(54) ile eşi V.Ö.(52) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı. Yaralı adam da mutfaktan bulduğu tencereyi kadının başına vurarak yaraladı. Kavgaya olay yerine sevk edilen polis ekiplerince sonlandırıldı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Tedavileri tamamlanan eşler arasında hastaneden çıkarken tartışma alevlendi. Ekipler çifti yine yatıştırdı. Kadın ve eşi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT