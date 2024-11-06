Kosova Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 hafta siyah-beyazlı formadan uzak kalan Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Milot Rashica, Malmö mücadelesiyle sahalara döndü.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş, sahasında İsveç temsilcisi Malmö’yü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Milot Rashica da bu maçla birlikte sahalara döndü. Kosova Milli Takımı’nın, 15 Ekim 2024 tarihinde Güney Kıbrıs ile oynadığı müsabakada sakatlanan Rashica, Süper Lig’de Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa mücadelelerinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynanan Lyon karşılaşmasında görev alamamıştı.