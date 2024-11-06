Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, kuş gribi vakasıyla ilgili panik oluşturacak bir durum olmadığını vurgulayarak, herkesin gönül rahatlığıyla tavuk eti ve yumurta tüketebileceğini söyledi. Tayar kuş gribinin tavuklardaki belirtilerinin bacaklarda mor renk değişikliği, sakal ve ibiklerde mor renk değişikliği olacağı yönünde de çiftlik sahiplerini uyardı.

Prof. Dr. Mustafa Tayar, kuş gribinin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, kuş gribinin hem evcil hem de yabani kuşları etkileyen viral bir hastalık olduğunu kaydetti. Kuş gribinin (avian influenza) Tip A virüslerinin neden olduğu enfeksiyon sonucu oluştuğunu dile getiren Tayar, şunları kaydetti: Kuş gribi virüsleri yabani kuşlardan evcil kümes hayvanlarına doğrudan veya dolaylı olarak (örneğin kontamine materyaller yoluyla) bulaşabilir. Virüs, kuştan kuşa doğrudan havadan bulaşma yoluyla veya dolaylı olarak, materyalin, tüylerin veya yemin fekal kontaminasyonu yoluyla yayılır. Kuş gribi virüsleri normalde insanları enfekte etmez ancak, sporadik insan enfeksiyonları da meydana gelmiştir.”



Tavuklarınızı inceleyin

Tayar, kuşlarda hafif veya şiddetli hastalığa veya ani ölüme neden olabilen kuş gribinin tavuklardaki “Baş ve boyun bölgesinde şişlik, sürekli bir uyku, yorgunluk ve enerji düşüklüğü, klinik belirti olmaksızın ani ölüm, bacaklarda mor renk değişikliği, sakal ve ibiklerde mor renk değişikliği, öksürük, burun akıntısı, sulu veya yeşil ishal” belirtilerine karşı çiftlik ve kanatlı hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.



Hasta tavuk yumurtlamaz

Prof. Dr. Tayar, hasta olan tavuğun kesinlikle yumurtlamayacağını belirterek, “Tavuk can derdine düşmüş nasıl yumurtlasın. İsteseniz de enfekte bir yumurta bulmanız mümkün değil. Herkes gönül rahatlığıyla tavuk eti ve yumurta tüketebilir. Zaden 60 derece sıcaklıkta 30 dakikada virüs ölüyor. Karantina uygulandığı andan itibaren zaten piyasada enfekte tavuk eti ve yumurta bulmak imkansız” diye konuştu.



İnsanlarda belirtileri

Mustafa Tayar, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) kuş gribinin tavuk ve ürünleri (tavuk eti ve yumurta) aracılığıyla insanlarda bir enfeksiyon oluşturması yönünden bir gıda güvenliği riski olmadığına dikkati çektiğini vurgulayarak, insanlara bu hastalığın bulaşmasının tek enfekte hayvanlarla yoğun doğrudan temas olduğunu bildirdiğini söyledi. Kuş gribi virüslerinin yabani su kuşları arasında doğal olarak görüldüğünü belirten Tayar, “Virüs enfekte hayvanlarla yoğun temas halinde göz, burun veya ağız yoluyla insan vücuduna girer. Şiddetli solunum yolu hastalığı, nefes darlığı, zatürre, akut solunum sıkıntısı, kusma, ateş, öksürük, ishal, mide bulantısı, göz rahatsızlıkları, değişen zihinsel durum gibi sorunlara yol açabilir” dedi.

Kaynak: İHA