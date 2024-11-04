İstanbul’un Beyoğlu, Sancaktepe, Bakırköy ve Ümraniye ilçelerinde kaymakam değişikliklerine gidildi. Ümraniye Kaymakamlığı’na Yüksel Çelik, Beyoğlu Kaymakamlığı’na Abdullah Atakan Atasoy, Sancaktepe Kaymakamlığı’na Naif Yavuz ve Bakırköy Kaymakamlığı’na Recai Karal atandı.

Ayrıca, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından kayyım olarak atanan Can Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Polis Akademisi Başkanlığı’na ise Prof. Dr. Murat Balcı atanmış oldu.