Renault’nun 3D mapping gösterisi, 3-10 Aralık tarihleri arasında her akşam saat 18.15 itibarıyla Haydarpaşa Garı’nın tarihi blokları üzerinde izlenebilecek.

Bir buçuk asırdan fazla bir süre boyunca İstanbul’un en simge ulaşım noktalarından biri olan tarihi Haydarpaşa Garı; Renault’ya ev sahipliği yapıyor. Yapılan açıklamaya göre; restore edilmiş yeni görünümüyle ulaşım tarihinin mihenk taşı olan Haydarpaşa Garı, Renault’nun yeni dünyasını yansıtıyor. Haydarpaşa Garı’nın tarihi bloklarının üzerinde, Renault’nun “Renaulution” planı doğrultusunda hayata geçirdiği yeni stratejisi, göz alıcı 3D mapping gösterisiyle hayat buluyor. Bu çalışma ile Renault, “Renaulution” stratejisini tüm Türkiye’ye duyururken aynı zamanda ulaşım tarihinin geçmişini ve bugününü bir kesişim noktası olarak kullanıyor. Markanın yeni SUV’leri Rafale, Duster, Austral ve Captur; 3D mapping gösterisiyle birlikte kullanıcılarıyla buluşuyor.

3 - 10 Aralık tarihleri arasında her akşam 18.15 itibarıyla Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirilecek olan 3D mapping gösterisi, tarihi mekanın görülebildiği her noktadan izlenebilecek.