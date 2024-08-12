Türkiye'nin deneysel rock müziğinin önemli isimlerinden biri olan Replikas grubunun solisti Gökçe Akçelik'ten üzücü bir haber geldi. 47 yaşındaki Akçelik'in hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümünün nedeni ise henüz açıklanmadı.

Replikas, 1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kuruldu. Grup, 1998 yılında Selçuk Artut'un katılımıyla genişledi ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın gruba dahil olmasıyla daha da büyüdü. 2005 yılında Yalçınkaya'nın ayrılmasıyla Burak Tamer gruba katıldı ve Replikas, bugünkü halini aldı.

Gökçe Akçelik'in vefatının ardından grubun resmi Instagram sayfasından cenaze detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi. Replikas, "Köledoyuran", "Dadaruhi", "Avaz", "Zerre" ve "Biz Burada Yok İken" gibi önemli albümlerle hafızalarda yer edinmişti. Ayrıca, 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film Müziği Ödülü'nü kazanmıştı.