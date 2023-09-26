Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme hakkına ilişkin yönetmelikte değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişiklikle birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak çekebilecekler. İşte değişiklikler ve detaylar:

Katılımcılar, sözleşmelerini sonlandırmadan önce konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi belirli durumlarda birikimlerinin yüzde 50'sini kullanabilecekler.

Kısmi ödeme tutarı, başvuru sonrasında gerçekleşecek ve devlet katkısı talebe göre değişecektir.

Doğal afet durumlarında süre şartı aranmayacak ve kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecektir.

Eğitim amacıyla yapılan kısmi ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacaktır. Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesaplarından kısmi ödeme alarak eğitim masraflarını karşılayabilecekler. Bu kısmi ödeme için aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü kullanılabilecektir. Katılımcılar, 21 yaşını aşmamış olmalı ve Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin örgün eğitim lisans programına kayıtlı olmalıdır.

Evlenme veya konut alımı durumlarında da kısmi ödeme yapılabilir. Konut alımı için başvuruda bulunanlar, en az yüzde 50 oranında sahiplik payına sahip olduklarını gösteren tapu belgesini sunmalıdır. Evlilik için başvuran katılımcılar ise evliliklerini gösteren nüfus kayıt örneğini sunmalıdır.

Kısmi ödeme hakkından yararlanmak için sözleşmelerin en az 5 yıl boyunca yürürlükte olması gerekmektedir. Katılımcılar, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanabilirler.

Kısmi ödeme başvurusu yapan katılımcılar, başvurudan itibaren 3 yıl boyunca sözleşmelerini sonlandıramayacaklardır.