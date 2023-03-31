14 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan'ın isimleri yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yer aldı.Listede, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olarak yer aldı.Kararda, 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesine belirtilen süre içinde yapılan itirazların YSK tarafından değerlendirilerek itirazların reddine karar verildiği belirtildi.Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.