Rize'de öğle saatlerinde meydana gelen Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan hissedilen 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı ile saha çalışmalarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.ANKARA (İGFA) - Malatya'daki 4,9 büyüklüğündeki deprem ardından gün içerisindeki ikinci büyük deprem öğle saatlerinde Rize Hemşin’den geldi.

Saat 12.02'de kaydedilen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk belirlemelerde korkma dolayısıyla 2 sağlık çağrısı alındığını kaydederek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1857359192019071341