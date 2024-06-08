Balıkesir’in Edremit ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına gençler kadar orta yaşlı vatandaşlarda büyük katılım gösterdi. 60 yaşındaki Nurhan Çiftiçoğlu’da roman gençlerini teşvik için üçüncü kez sınavlara girdi.

Edremit’in Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sabah erken saatlerinde YKS sınavı için kapılarını açtı. Sınava gençler kadar orta yaşlı vatandaşlarında ilgi gösterdiği gözlendi.

Roman gençleri üniversiteye teşvik için üçüncü kez sınava giren Roman Federasyonları Eğitim Sorumlusu Nuran Çiftçioğlu “Üniversite sınavına üçüncü kez geliyorum. Biz Roman Dernekleri Federasyonu olarak eğitim yarıda kalmış öğrencilerimize destek veriyoruz. Şu anda dört tane öğrencimiz üniversite sınavında giriyor. Eğitimleri yarıda kalmıştı ve onları teşvik ederek biz çocukların eğitimlerini tamamlattırdık. Lise mezunu olacaklar bu sene. Benimle beraber bir yarışa girmek istediler. Ben de onları kabul ettim. Bakalım onlar mı daha çok puan alacak, yoksa ben mi? Tabii ki onlar alsın. Çünkü ben emekliyim zaten. Ama bir bütün içerisinde çalışma yapıyoruz gençlerimizle. Bu bütünlüğü bozmamak için, çocukların isteğini kırmamak için bu yarışa onlarla beraber girdim. İnşallah onlar istedikleri yerleri kazanırlar, çok isteyen var. Gastronomi isteyen var, işte adalette okumak isteyen var ve işte tıpta okumak isteyen var. Bunlara bakalım hangileri, hangi başarıyı gösterecekler. Roma Dernekleri Federasyonu olarak, eğitim sorumlusu olarak elimden geldiği kadar gençlerimize destek verdik. İnşallah bunun sonucunu çocuklarımızın almış olduğu puanlarla göreceğiz. Bütün gençlerimize giren, üniversite sınavına giren bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Anne babalara da sabırlar diliyorum”dedi.