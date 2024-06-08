Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı.

SINAV HEYECANI

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı.

5 DAKİKAYLA SINAVA GİREMEDİ

Saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından sınav merkezine gelen öğrenciler sınava alınmadı. İnegöl'de Küçükçalık Anadolu Lisesinde sınava girmek için Yenişehir den ailesiyle gelen Nisa Burhan, 10.05 geçe sınav merkezine geldiği için sınava alınmadı. Ailesi duruma tepki gösterirken, sınav merkezine gelen diğer velilerde yetkililere öğrenciyi almaları için tepki gösterdi. Geç kaldığı için sınava alınmayan Nisa ise, annesiyle birlikte gözyaşları döktü.

KİMLİĞİNİ DÜŞÜRDÜ! SINAVA GİREMEDİ

Kimliğini sınava gelirken düşüren bir öğrenci de sınav merkezine alındı. Nüfus Müdürlüğüne giden öğrencinin babası, kimlik sahibinin parmak izi olmadığı için yeni kimliğini çıkaramadan geri döndü. Sınav sorumluları kimliğini ibraz edemeyen öğrenciyi okuldan çıkardı.

Muhabir: MURAT AVCI