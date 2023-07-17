İstanbul Fatih'te yaşanan dehşet verici bir olayda, 7 yaşındaki bir çocuğa yanlış teşhis konularak 9 seans kemoterapi tedavisi uygulandığı ortaya çıktı. Küçük çocuğun kanser olmadığı sonucu ise geç kalınarak elde edildi. Olayın ardından çocuk yüzde 52 oranında engelli hale geldi ve bir bacağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, savcılık tarafından verilen akılalmaz bir kararla, soruşturmanın hastane tarafından yapılması gerektiği belirtilerek görevsizlik kararı alındı.

Olay, ailenin çocuklarının diz kapağı bölgesindeki ağrılar nedeniyle hastaneye başvurmasıyla başladı. Bir vakıf hastanesinin Ortopedi bölümünde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, çocuğa Osteosarkom (Kemik Kanseri) teşhisi konuldu. Doktor, aileyi tedavi sürecini hızlandırmaları konusunda uyararak çocuğu hastaneye yatırdı. Küçük çocuk, hematoloji bölümünde 9 seans kemoterapi tedavisi aldıktan sonra ameliyata hazırlanırken, babasının aldığı telefon her şeyi değiştirdi.

Baba, bir profesörün arayarak çocuğun patoloji ve MR sonuçlarını değerlendirebileceğini söylemesi üzerine, başka hastanelerden de görüş almak için harekete geçti. Ankara'daki Gazi Üniversitesi Hastanesi ve İstanbul'daki özel iki hastaneden alınan sonuçlar, çocuğun kemik kanseri değil, ilaçla tedavi edilebilen Osteoid Osteoma (iyi huylu tümör) olduğunu ortaya koydu. Ancak çocuğun doktoru, ailenin itirazlarına rağmen ameliyatı gerçekleştirmekte ısrar etti. Bunun üzerine aile, çocuğu apar topar hastaneden çıkardı.

Aile, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak çocuklarının yanlış tedavi sonucu yüzde 52 oranında iş görmezlik raporu aldığını bildirdi. İstanbul Tabipler Odası tarafından hazırlanan raporlar da hastane ve doktorların yanlış tedavi yaptığını belgeledi. Aile, bu skandal karar üzerine savcılığın görevsizlik kararına itiraz ederek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.