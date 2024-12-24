

Olay saat 13.00 sıralarında Akhisar mahallesi Eğriyol sokakta faaliyet gösteren fabrika inşaatında meydana geldi. Fabrikanın asma katında inşaat çalışması yapan işçi Burhan Ç.(48) demir boruyu yukarıya çekmeye başladı. Çektiği demir boru yüksek gerilim hattına temas eden işçi, akıma kapıldı. Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT