Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı'nın gündeme getirdiği iddialara göre platform, henüz gerekli lisansı almadan yayın faaliyetlerini sürdürüyor.

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii, yayın lisansı konusundaki belirsizlikler nedeniyle eleştirilerin odağında. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı'nın gündeme getirdiği iddialara göre platform, henüz gerekli lisansı almadan yayın faaliyetlerini sürdürüyor.

RTÜK'ün gündeme getirdiği lisans iddiası, Tabii'nin RTÜK payını ve lisans ücretlerini ödeme yükümlülüğünden kaçındığı anlamına geliyor. İlhan Taşcı, X'ten yaptığı paylaşımlarda ve basına verdiği demeçlerde, Tabii'nin "Türkiye'nin dijital platformu" olarak tanıtılmasına rağmen yasal gereklilikleri yerine getirmediğini vurguladı. Diğer dijital yayın platformlarının aksine Tabii'nin lisans başvurusunda bulunmadığı ve RTÜK denetiminden muaf olduğu aktarıldı. Bu durumun, hem yasalara aykırı olduğu hem de rekabet ortamında haksızlığa yol açtığı iddia ediliyor. Taşcı, Tabii'nin lisanssız yayın yaparak mali yükümlülüklerinden kaçındığını ve içerik denetimine tabi olmadığını dile getirdi. Ancak diğer platformlar karşısında Tabii'ye haksız bir avantaj sağladığı ve yasal düzenlemelere aykırı olduğu ifade ediliyor. Konuyla ilgili Tabii veya TRT cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.