Rumeli heyetini Bilalköy Mahalle Muhtarı Ayşe Eker, Okul Müdürü Vekili Emine Günseven, Sınıf Öğretmenleri Serpil Erdoğan, Mikail Aksoy ve okul öğrencileri okul bahçesinde karşıladı.



Okul öğrencilerine ilk olarak 12 D Sinema Gösterimi düzenlendi. Ardından Çocuk Atölyesinde resim ve boyama çalışmaları yapıldı. Etkinlikler çeşitli yarışmalarla son buldu.

Rumeli heyeti başkanı Serdar Ay, Mahalle Muhtarı Ayşe Eker ve Okul Müdürü Vekili Emine Günseven'e derneğin 50.yıl anısına yaptırdığı saatlerden hediye etti.

Rumeli heyetini muhtar, okul yönetici ve öğretmenlerle etkinliklerden büyük keyif alan öğrenciler uğurladılar.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki etkinliklere 28 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 20.30'da dernek lokalinde Hayali Volkan Derman'ın Karagöz (Gölge Oyunu) gösterimi ile devam edecek.