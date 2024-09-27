Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) tarafından 6’ıncı kez düzenlenecek ‘Best Of Rumeli’ ödülleri için oylamalar başladı.

Türkiye’de yaşayan Rumeli, Balkan kökenli oyuncu, şarkıcı, akademisyen, gazeteci, yazar, sunucu, radyocu, sosyal medya fenomeni, sporcu, modacı, Rumeli kültür elçisi, dijital içerik üreticisi ve en iyi Rumeli müziği yapan sanatçıdan oluşan 17 kategoride ‘Best Of Rumeli’ için açıklanan adaylar arasından en yüksek oyu alanlar ‘Rumeli’nin En İyileri’ olarak 21 Ekim’de Cemal Reşit Rey Salonu’nda düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Geçtiğimiz yıl, Gönül Yazar, Orhan Gencebay gibi değerli isimlerin katıldığı ve özel ödüllerini aldığı gecede, bu yıl da, ‘Türk Sinemasına Damga Vuran Rumelili’, ‘Rumeli Sanat Güneşi’ ve ‘Duayen Sanatçı’ ödülleri için Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar, Banu Alkan, Nuri Alço, Çetin Tekindor, Coşkun Göğen, Erdal Beşikçioğlu, Fikrat Kuşkan gibi çok önemli isimler de aday listesinde yer alıyor. Sunuculuğunu oyuncu ve sunucu Suzan Kardaş ile Radyocu ve sunucu Yusuf Emin’in birlikte gerçekleştireceği ‘Best Of Rumeli’ ödülleri için internet adresi üzerinden 9 Ekim tarihine kadar oylama devam edecek. Kategorilerinde aday olan isimlere de yine internet adresinden bakılabiliyor.

RUBAFED Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Atakan yaptığı açıklamada, bu yıl Best Of Rumeli’nin altıncı yılında Türkiye’nin kültür, sanat gelişimi için çok önemli olan isimlere ödül kategorilerinde yer verdiklerini söyledi. Kamuran Atakan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi : “Best Of Rumeli, her yıl Türkiye’de yaşayan Rumeli göçmeni 30 milyondan fazla vatandaşımızın ilgisi, desteğiyle gelişiyor. 6’ncı yılımızda tüm Rumeli, Balkan, Makedon göçmenlerinin büyük bir heyecanla oy kullandığını ve geceye katıldığını görüyoruz. ‘Türk Sinemasına Damga Vuran Rumelili’ ve hepsi Rumeli kökenli olan Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Müjde Ar, Filiz Akın ve Banu Alkan bu kategoride yer alan çok değerli adaylarımız. Yine çok önem verdiğimiz bir başka özel kategori ise, ‘Rumeli Sanat Güneşi’ kategorisi. Adaylar ise; Erdal Beşikçioğlu, Nuri Alço, Çetin Tekindor, Coşkun Göğen ve Fikret Kuşkan. ‘Best Of Rumeli’ için vazgeçilmez kategorilerimizden olan ‘Duayen Sanatçı” kategorimizde ise, Emel Sayın, Ajda Pekkan, Candan Erçetin, Fuat Güner ve Nilüfer” için oylamalar başladı ve gururla söylüyorum ki, oylamaya büyük ilgi var. Bu yıl, bir kez daha rekor oy kullanılacağını düşünüyorum.”