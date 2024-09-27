Açıklanan son verilere göre dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı hızla azalırken, dış dengede olumlu gelişmenin sağlandığı verilerle tescillendi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, açıklanan dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Zayıf dış talebe rağmen 22 milyar dolar olarak en yüksek Ağustos ayı ihracat rekoru elde edildiğini kaydeden Bakan Bolat, "Ağustos itibariyle, son 1 yıllık mal ihracatımız 262 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldi. Ağustos itibariyle, ithalatımız ,7 oranında düşüş ile 27 milyar dolara gerilemiş; son 1 yıllık ithalatımız ise %8,3 ve 31,0 milyar dolarlık azalma ile 340,7 milyar dolara gerilemiştir. Ağustos itibariyle, son 1 yıllık dış ticaret açığımız, %33,6 düşüş ve 39,9 milyar dolar azalış ile 78,7 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 10,3 puan artış ile 2024 Ağustos’ta %81,5’e, 9,1 puan artış ile 2024 ilk 8 ayda %75,7’ye, 8,8 puan artışla son 1 yılda %76,9’a yükseldi. Son 12 aylık cari işlemler açığı da Temmuz 2024 verileri itibarıyla 19,1 milyar dolara gerilemiştir. Mayıs 2023’teki 57,0 milyar dolara kıyasla 37,9 milyar dolarlık bir azalış başarılmıştır" dedi.

İhracattaki artış ve ithalattaki azalışın Türkiye'de makroekonomik istikrarı güçlendirirken, büyüme kompozisyonunun net ihracat katkısı temelli bir yapıya dönüşmesini sağladığını belirten Bakan Bolat, "Enflasyonun düşürülmesi çabalarımıza katkı vermektedir. OECD tarafından açıklanan güncel tahminlere göre en önemli ticaret ortağımız olan Avro Bölgesinde 2024 yılı %0,7 ile düşük bir büyüme öngörülmektedir. Dış talepte gözlenen bu zayıf seyre rağmen ihracatımızdaki artışlar devam etmektedir. Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen Ağustos ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız %2,3 oranında artışla 22 milyar dolar olmuştur. Böylelikle en yüksek Ağustos ayı ihracatı gerçekleşmiştir" dedi.

2024 yılı ilk 8 ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında artarak 170,8 milyar dolar olduğunu kaydeden Bakan Bolat, "2024 Ağustos ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 artarak 262 milyar dolara ulaşmıştır. 2024 Ağustos ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre ,7 oranında azalarak 27,0 milyar dolar olurken, yılın ilk 8 ayında ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,6 oranında düşerek 225,7 milyar dolar olmuştur. 2024 Ağustos ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 oranında düşüşle 340,7 milyar dolara gerilemiştir. Böylelikle yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı %33,5 azalışla 54,9 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9,1 puan artışla %75,7’ye yükselmiştir" diye konuştu.

Bolat, katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ile küresel ticaretteki rekabetçiliği güçlendirirken, Ticaret Bakanlığı olarak ihracat için destek programlarının yurtdışı ticaret diplomasi faaliyetlerinin yurtdışı temsilciliklerimiz, ve dünyadaki güç konjonktürde bile cansiperane ihracat için koşturan ihracatçılarımızla birlikte sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti..