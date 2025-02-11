Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da Türkiye’de banka kartlarıyla ödeme konusunda yaşanan sıkıntıların temelinde Amerikan yaptırımlarının olduğunu doğruladı. Yerhov, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan Rus vatandaşlarına, olası ödeme sorunlarıyla karşılaşmamak için yanlarında yeterli miktarda nakit bulundurmalarını veya alternatif ödeme yöntemleri geliştirmelerini tavsiye etti. Banknot sıkıntısı

Rus basınında yer alan başka bir haberde, Ocak 2025 itibarıyla Türkiye’de küçük banknot sıkıntısı yaşandığı bildirildi. 10, 20, 50 ve 100 liralık banknotların yetersizliği nedeniyle ATM’lerden nakit çekme konusunda zorluklar olduğu ifade ediliyor. Haberlerde, "Birçok ATM küçük kupürleri kabul etmediği için nakit para yatırma işlemlerinde de problemler yaşanıyor. Bu durum, özellikle turistler açısından ek bir engel oluşturuyor" deniliyor.

Banka kartlarıyla ilgili sorunların, ABD’nin 21 Kasım 2024’te Gazprombank ve altı yabancı iştirakine yönelik yaptırımlar uygulamasının ardından daha da arttığı belirtiliyor. Gazprombank, yaptırımlar sonrası UnionPay kartlarının yurt dışında kullanımında ciddi kısıtlamalar olacağını açıklamış, Türkiye’de ise bu kartların kullanımı tamamen durmuştu. Uzmanlar, yaptırımların etkilerinin önümüzdeki dönemde daha da belirginleşebileceğini ve Rus turistlerin ödeme konusunda ek tedbirler almasının gerekeceğini dile getiriyor.