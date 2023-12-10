İnegöl’de sıklıkla kazaların meydana geldiği Şehitler Kavşağıyla ilgili Saadet Partisi açıklama yaparak yetkililerden kavşakla ilgili düzenleme talep etti.

Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Fatih Demircan, Şehitler Kavşağı’nda Saadet Partili bir heyetle birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Kavşakta yaşanan kazalara dikkat çeken Demircan, sorunun çözümü için çağrı yaptı.

Görev karmaşıklığına da değinen Demircan, “Kurdele keserken uyumlu işleyen çarkınızı, sorunlar üzerinde de vatandaş için uyumlu işletmek zorundasınız” ifadeleriyle yetkilileri eleştirdi.

Fatih Demircan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

İNEGÖL’ÜMÜZÜN EN SORUNLU KAVŞAKLARINDAN

“Değerli İnegöl kamuoyu. Bugün ilçe teşkilatımızla birlikte Şehitler Kavşağındayız ve yetkililere bir haklı çağrı yapmak istiyoruz. Malumunuz üzere Şehitler Kavşağı, İnegöl’ümüzün en sorunlu kavşaklarından bir tanesi. Sıklıkla yaralamalı, maddi hasarlı ve hatta ölümlü kazaların olduğunu görüyoruz- duyuyoruz. Haberlere sıklıkla konu olan bu kavşak bir taraftan Şehitler Mahallesi’ne ayrımı sağlarken bir taraftan da Bursa-Ankara karayolunun bir parçası. Yine Kavşağı sorunlu hale getiren şeylerden birisi sürücülerin bu bölgeden U dönüşü yapmaya çalışması.”

MAHALLE HALKI DERTLİ

“Burada yaşanan her kazada, yanan her canda tüm yöneticilerin vebali ve sorumluluğu var. Bunca olumsuzluklarla gündem olmasına rağmen herhangi bir düzenleme yapılmıyor olması oldukça düşündürücü. Mahalle halkıyla istişare ettiğimizde kavşağı kullanmaktan adeta korktuklarını, tarlaya ve şehir merkezine giderken yoğun olmayan saatleri tercih ettiklerini bizlere ilettiler.”

KURUMLAR HER ZAMANKİ GİBİ TOPU BİRBİRİNE ATIYOR

“Mahalle halkı kavşakla alakalı bazı başvurularda bulunmuş ama daha önce yaşadığımız bir sorunu burada da net şekilde duyar olduk. Yetkililer ve kurumlar, konunun kendi görev alanlarında olmadığını ifade ederek topu bir birlerine atıyorlar. En basit hizmette bile birlikte poz verenler konu sorun olunca kaçacak veya suçu atacak bir yer arıyor.”

İLÇE KAYMAKAMIMIZ VATANDAŞ İÇİN ÖNCÜLÜK YAPSIN

“Buradan büyükşehir belediyesine, ilçe kaymakamlığına, İnegöl Belediyesine, karayollarına tüm yetkililere ayrım yapmaksızın çağrı yapıyoruz. Özellikle de sayın ilçe kaymakamımızdan konuyla ilgili öncülük yapmasını bekliyoruz. Kurdele keserken uyumlu işleyen çarkınızı, sorunlar üzerinde de vatandaş için uyumlu işletmek zorundasınız. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak bizler burada vicdani sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Gerekli teknik çalışma en kısa zamanla yapılmalı ve Şehitler Kavşağı düzenlenmelidir. Can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyor sürecin takipçisi olacağımızı basın mensupları aracılığıyla tüm İnegöl kamuoyuna bildiriyoruz.”