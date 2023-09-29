Pazar günü başlayacak TBMM'deki yeni yasama öncesinde Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve GİK Üyesi Av. Sinan Tekin, "TBMM'de Saadet-Gelecek grubu var. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, TBMM'deki yeni yasa dönemi öncesinde açıklamalarda bulundu.

İktidarın 2002 yılından bu yana alışık olduğu Meclis’ten çok farklı bir Meclisin görüleceğini öne süren Sinan Tekin, "Çünkü artık Saadet-Gelecek Grubu var, inanç, azim ve kararlılıkla biz orada olacağız! İktidar-muhalefet ayırt etmeksizin iyiyi, doğruyu, faydalıyı ve güzeli kim teklif ederse etsin yanıtımız evet olacak! Bakanlar arasında geçmişte bizimle birlikte olmuş mu olmamış mı, bize yakın mı değil mi bakmaksızın yanlışı kim yaparsa yapsın dimdik karşısına dikileceğiz! ‘Milletin Meclisi’nin, milletin hayrına olacak işlere imza atması adına büyük bir gayret sarf edeceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın!" değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi olarak, küresel güçlerin tekerine çomak sokmaya da devam edeceklerini belirten Tekin, "Büyük Orta Doğu Projesi’ni her fırsatta milletimize anlatmaya, bu konuda kamuoyu oluşturacak ve engel olacak adımları atmaya devam edeceğiz. Aile yapımızı sarsan, kadını ve erkeği farklı tanımlar üzerinden tartışmaya açanlara karşı da yine mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Biz, iklim değişikliği tartışmaları üzerinden başka hesaplar güden emperyal güçlerin ne yapmak istediklerini de gayet iyi biliyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu konuda verilere dayalı, gerçekte neyin olup bittiğini kapsamlı bir şekilde ele alan, uluslararası sözleşmelerdeki maddelerin olumlu ve olumsuz yönlerini tek tek irdeleyen bir değerlendirme yapacağımızın da bilinmesini isterim" diye konuştu.