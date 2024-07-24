İlçe Divan Toplantısı için buluşan Saadet Partisi Kadın Kolları Teşkilatı, toplantı sonrasında Hikmet Şahin Kültürpark'ı içerisinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ikram programı sonrasında açıklama yapan Kadın Kolları Başkanı Havva Şen, "İlçe divan toplantımız sonrasında Muharrem ayı ve Milli Görüş davamızın tek temsilcisi Saadet Partimizin kuruluşunun 20. yılı vesilesiyle vatandaşlarımıza aşure ikramımız oldu. Hicreti ve hakkın batıla galip gelmesini andığımız bu mübarek günlerde Saadet Partisi olarak İslam aleminin kurtuluşu ve birliği için dualar ediyoruz. Siyonist İsrail'in Gazze'de müslüman kardeşlerimizi katletmesi gerçeğine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Şehitlerimiz için dualar edip Kuran-ı Kerimler okuyoruz. Zulüm en kısa zamanda son bulsun! Katil İsrail kahrolsun inşallah.. Aşurenin aynı zamanda; paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olduğunun altını çizerek, tüm vatandaşlarımıza hayırlı bereketli günler diliyorum" dedi.