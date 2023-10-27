Alanyurt bölgesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan aksaklıkları gündeme taşıyan Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Fatih Demircan, çalışmaların keşmekeş haline geldiğini ifade etti. Demircan, çalışmalar nedeniyle oluşan aşırı toz sonucunda vatandaşların mağdur olduklarını belirterek, yetkililere sürecin bir an önce bitirilmesi doğrultusunda çağrı yaptı.

Yapılan hizmetin eziyete dönüştüğünün altını çizen Fatih Demircan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

YETKİLİLERİ TOZ BULUTLARINI GÖRMEYE DAVET EDİYORUM

"Alanyurt bölgesinde altyapı çalışmaları; koordinasyonsuzluk, kesilen sular, bozuk yollar ve son olarak da toz çilesiyle keşmekeş haline geldi. İlçemizde yaşayan vatandaşların en büyük sorunlarından biri hava kirliliğiyken, Alanyurt bölgesinde bu kirliliğe bir de toz bulutları eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız evlerinin camını açamaz, nefes alamaz, parklarda oturamaz ve dışarıda yürüyemez hale geldi. Özellikle araç yoğunluğunun olduğu sabah ve akşam saatlerinde resmen Alanyurt tozda görünmüyor. Altyapı çalışmalarını yürüten BUSKİ ekiplerini ve İnegöl Belediyesi ekipleri ile yetkililerini bu toz bulutlarını görmeye davet ediyorum. Çalışmalar bitene kadar da duruma acil çözüm bulunması ve vatandaşlarımızın rahatlatılması gerekmektedir. En kaba haliyle çalışma yapılan sokaklar günün belirli saatlerinde sulanarak aşırı tozlanma engellenmelidir."



HİZMET EZİYETE DÖNÜŞTÜ

"Tabi konuya geçici çözüm bulmak, vatandaşlarımızın günü kurtarması ve rahat etmesi açısından önemli. Temelde bu çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz ay yine aynı konuyla alakalı bir açıklama yapan Yeni Mahalle Başkanımız Mustafa Adak'ın da dediği gibi Vatandaş yatırım geldiğine sevinemez hale gelmiştir. Hizmet, yanlış belediyecilik anlayışıyla eziyete dönüşmüştür."

KIŞ GELMEDEN ASFALTLAMA İŞLEMİ BİTİRİLMELİ

"Her gün belli belirsiz saatlerde bilgilendirme yapılmadan kesilen sular, bozuk yollar ve toz bulutları gibi problemler, altyapı çalışmalarının başladığı tüm mahallelerde artarak devam etti. Su hatlarında yapılan çalışmalar nedeniyle sular o kadar kirlendi ki çay demlenemez, yemek yapılamaz bir hale geldi. Birçok evde sulardan gelen pislikler çamaşır ve bulaşık makinelerini bozdu. Daha öncede belirtiğimiz gibi BUSKİ ekipleri çalışmalardan ve hatalardan ders çıkarmadı. Koordinasyonsuzluk ve liyakatsizliğin bedelini yine vatandaşlar ödedi. Buradan yetkililere çağrımızdır; Alanyurt'taki çalışmalar hızlandırılarak en erken zamanda bitirilmeli ve vatandaşların konforu artırılmalıdır. Özellikle kış mevsimi iyide iyiye yaklaşırken, kazılan yerlerde gerekli kapatma çalışmaları yapılarak asfaltlama işlemi bitirilmelidir. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak, Halka Hizmet Hakka Hizmettir anlayışıyla vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye ve bu süreci takipçisi olmaya devam edeceğiz."