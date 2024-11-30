İnegöl’de altyapı çalışmalarının getirdiği olumsuz koşullar gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Basın Sözcüsü Ali Karaca, koordinasyonsuz ve bilinçsiz yapılan çalışmaların İnegöl halkını mağdur ettiğini ifade etti.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların sabrının kalmadığını belirten Karaca, “İşin tadı kaçmıştır! Vatandaşlarımız evlerine ve iş yerlerine zıplayarak girer hale gelmiştir” dedi.

İnegöl halkına gerekli önemin verilmesi adına Büyükşehir Belediyesi’ne çağrı yapan Ali Karaca’nın açıklamaları şu şekilde;

İNEGÖLLÜ VATANDAŞLARIMIZ BİLİNÇSİZ ÇALIŞMALAR NEDENİYLE MAĞDUR EDİLMEKTE

“Değerli İnegöllü hemşerilerimiz, malumunuz bir süredir İnegöl’de altyapı çalışmaları ve yolların durumuyla alakalı yoğun bir gündem ve şikayet söz konusu. İnegöllü vatandaşlarımızın bu şikayetleri ve isyanı ise haklıdır. Uzun yıllardır büyük umutlarla AK Parti belediyeciliğinde konforsuz yaşayan İnegöllü vatandaşlarımız, şimdi de CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonsuz ve bilinçsiz çalışmalarıyla mağdur edilmektedir.”

ŞEHRİMİZ ADETA ‘ÇAMUR KENT’ OLDU

“Büyükşehir Belediyesi’nin İnegöl’de BUSKİ marifetiyle yürüttüğü altyapı çalışmaları, tabiri caizse içinden çıkılamaz bir hâl almıştır. Tüm uyarılara ve öngörülere rağmen çok sayıda mahalle ve sokak aynı anda kazılıp şehrimiz adeta bir ‘çamur kent’ haline getirilmiştir. Yapılan bu plansız eylemler yazın vatandaşları toz yağmuruna tutarken kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşımızın sabırları hepten tükenmiştir.”

DERİN ÇUKURLARIN DAHİ KAPATILMAMASI İŞE VERİLEN ÖNEMİN GÖSTERGESİDİR

“Bursa Büyükşehir Belediyesi çok sayıda mahalle ve sokağı plansızca kazdıktan sonra, oluşan derin çukurları dahi kapatma yoluna gitmemiştir. Çok sayıda bölgede günlerce çalışma yapılmamıştır. Asfalt dökülmesi için aradan belirli bir süre geçmesi gerektiğini elbette bizler de biliyor ve teknik süreçlerini inceliyoruz ancak binlerce insan ve aracın gezdiği bu bölgelerde insan canını tehlikeye atacak şekilde bulunan derin çukurların dahi kapatılmaması, işe verilen önemin göstergesidir. Hizmetin geldiğine dahi sevinemeyen vatandaşlarımız, değişen siyasi konjektürden her zamanki gibi olumsuz geri dönüş almıştır.”

VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNE VE İŞ YERLERİNE ZIPLAYARAK GİRİYOR

“Özet olarak işin tadı kaçmıştır! Kış mevsiminin de gelmesiyle birlikte İnegöl’de vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine hendeklerden zıplayarak girer hale gelmiştir! Yine kış mevsiminin gelmesiyle birlikte süreç çıkmaza girmiştir. Hep birlikte asfaltlama sürecinin nasıl yapılacağını ve vatandaşların mağduriyetlerinin nasıl giderileceğini merakla bekliyoruz. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak da Büyükşehir belediyesi yetkililerine İnegöl’e gerekli önemin verilmesi adına çağrı yapıyoruz!”

ELEŞTİRİLERİNİZ SİYASETEN VE SAMİMİYETSİZ

“Gelelim İnegöl Belediyesi’ne ve her fırsatta şehirdeki kazıları Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını vatandaşa empoze etmeye çalışan sayın belediye başkanımız Alper Taban’a. Yıllardır yetkili olan sizlerin, mensubu olduğunuz partinin milletvekilinin, ilçe başkanının bu kadar şikayetçi olması gerçekten çok düşündürücü değil mi? Sizler 20 yıldır bu şehrin sorunlarını çözemediğiniz gibi var olan sorunları da büyüttünüz. Altyapıyla ilgili kazdınız, kapattınız, bir daha kazdınız, bir daha kapattınız. Kamunun malını israf ettiniz. Gelinen süreçte de sizler şimdi siyaseten eleştiri yapıyorsunuz. Bundan dolayı sizin eleştirileriniz de bizlere samimi gelmiyor. Büyükşehir Belediyesi partinizdeyken de yapılan çalışmaların ne kadar başarısız olduğunu gördük. Bizler o dönemde de bu çalışmalarla ilgili eleştirilerde bulunmuştuk ama siz o zaman dönemin belediye başkanı Alinur Aktaş Bey’e aynı eleştirilerde bulunabildiniz mi? Her programınızda bu çalışmaları biz yapmıyoruz suç Büyükşehir Belediyesi’nin diyebildiniz mi? diyemediniz. Eleştirilerinizin bu nedenle siyasi ve samimiyetsiz olduğunu düşünüyoruz. Sizlere de düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirip tez zamanda İnegöl’ü bu dertten kurtarmanız gerekiyor.”

BEKLENEN HİZMETLER SAADET PARTİSİ BELEDİYECİLİĞİYLE GELECEK

“Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak vatandaşlarımıza söz veriyoruz ki hak ettikleri yaşamı Saadet Partisi iktidarı ve belediyeciliğinde bulacaklar. Milli Görüş belediyeciliğinin efsanevi hizmetlerine inşallah önümüzdeki dönem yeniden kavuşacaklar. Geçtiğimiz yerel seçimde 2. Parti çıkararak bizlere ana muhalefet görevini veren İnegöllü vatandaşlarımız inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde Saadet Partimize belediyeyi kazandıracak ve özledikleri hizmetlere kavuşacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza hayırlı bereketli günler diliyoruz.”