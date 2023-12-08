Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, Bakan Koca'nın İnegöl Devlet Hastanesi Müzesiyle ilgili paylaşımına gönderme yaparak, hastanedeki sorunlara dikkat çekti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnegöl Devlet Hastanesinde bulunan Ambulans Müzesi'ni paylaşarak; "Ambulanslar, hayatımızda, müze konusu olacak kadar önemli" ifadelerini kullanmıştı.



Bakan Koca'nın paylaşımını sosyal medya hesabı üzerinden alıntılayan Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Yıldız hastanedeki eksikliklere dikkat çekerek, "İnsan sağlığı da müzedeki ambulanslar kadar önemli" ifadelerini kullandı.

Yıldız, hastanedeki sorunlara dikkat çekerek İnegöllülerin başka il ve ilçedeki hastanelere veya özel hastanelere mahkum edildiğini belirtti.

Ahmet Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde;

Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İnegöl Devlet Hastanemizdeki Ambulans Müzesini paylaşarak 'Ambulanslar hayatımızda müze konusu olacak kadar önemli' ifadelerini kullanmış. Sayın bakanımıza ilgileri için teşekkür ediyoruz ama aynı ilgiyi hastanemizdeki eksikliklerin giderilmesi için de talep ediyoruz. Zira insan sağlığı da müzedeki ambulanslar kadar önemli. Bazı branşlardaki doktor eksikliklerimiz, teknik cihaz eksikliklerimiz, randevu sorunumuz, fiziki alan yetersizliği gibi pek çok konuda İnegöl Devlet Hastanesi, nüfusu resmi olmayan rakamlarla 350 bini geçkin şehrimizin taleplerine karşılık veremiyor. Bu vesileyle şehrimizi yönetenlere ve sayın sağlık bakanımıza bir kez daha tüm İnegöl adına çağrı yapıyoruz! İnegöl Devlet Hastanemizin eksikleri en kısa zamanda giderilsin! İnegöllüler başka il ve ilçeler ile özel hastanelere mahkum edilmesin”