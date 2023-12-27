AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı’nda yapılan görev değişimi sonrasında yeni başkan olarak Mutlu Turgut açıklanmıştı. İlçe Başkanı olarak yönetimini oluşturan ve önemli seçim öncesinde seçim çalışmalarına hızlı başlayan Başkan Mutlu Turgut’un sözleri tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ilçede sürdürülen altyapı çalışmalarında Başkan Mehmet Kanar ve yönetimini görmezden gelerek hizmetleri kendine mal etmeye çalışan Turgut’un gizli gizli yaptığı adaylık görüşmeleri de ortaya çıktı.

Şükrü Erdem’e Teklif Götürmüş!

Şükrü Erdem’in verdiği son röportajda İlçe Başkanı Mutlu Turgut’un Erdem’i ziyaret ettiği ve yapılan görüşmede adaylık konusunda fikrini aldığı ortaya çıktı. Şükrü Erdem’in bu isteği “Reisiniz arasın” diyerek geri çevirdiği de öğrenilrken Mutlu Turgut’un mevcut belediye başkanı Mehmet Kanar gibi güçlü ve destek gören bir isim varken önceki seçimde seçimden mağlup ayrılan bir adaya teklif götürmesi AK Parti dahil olmak üzere pek çok kişinin tepkisi çekti.

Söylemlerinde ve davranışlarında Başkan Mehmet Kanar’ı görmezden gelen, hizmetleri AK Parti’ye ve yönetimine çekmeye çalışan Mutlu Turgut’un bu sözleri vatandaşlar arasında “Başkan Mutlu Turgut Varken AK Parti’nin Muhalefete İhtiyacı Yok!” yorumlarının yapılmasına yol açtı.

Şükrü Erdem ile yapıaln görüşmeler dedikodu olarak nitelendirilirken Şükrü Erdem’in bizzat açıklama yaparak olayların doğru olduğunu kanıtlaması sonrasında ise gözelr AK Parti Bursa İL Başkanlığı’na çevrildi. Kulislerde Mutlu Turgut’un görevden alınabileceği de görüşülüyor.