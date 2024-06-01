Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, ‘Tasarruf Tedbirleri’ Toplantısında sağlık yöneticileriyle bir araya geldi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Bilecik’te bulunan tüm sağlık yöneticileri ile önemli bir toplantı gerçekleştirerek, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla alınacak tasarruf tedbirlerini değerlendirdi. Dr. Damkacı, “Sağlık hizmetlerimizin kalitesinden ödün vermeden, kaynaklarımızı en verimli şekilde nasıl kullanabileceğimiz üzerinde dururken, sağlık yöneticilerimizle birlikte aldığımız bu kararlar, ilimizdeki sağlık hizmetlerinin etkin, erişilebilir ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacaktır. Sağlık için hep birlikte çalışmaya ve daha iyi hizmet sunmak için yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.