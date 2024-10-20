Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Son 22 yılda sağlık sektöründe 3 bin 363 yatırıma teşvik verdik, 759 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 212 bin nitelikli istihdamın önünü açtık.” dedi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2010 yılında kurulan sağlık temalı ilk üniversitelerden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni”ne katıldı.

Sağlık harcamalarının ve ihtiyaçların arttığı çağda, sağlık sektöründe yaşanan paradigma değişimlerinin ülkemizin teknoloji üretme ve geliştirme yetkinliklerini bir üst lige çıkarması için önemli fırsatlar taşıdığını belirten Kacır, 90’lı yıllarda başlayan İnsan Genom Projesi’yle 2,7 milyar dolar gibi dev bir bütçe harcanarak 13 yıl gibi uzun sürede gen haritası ancak tamamlandığını kaydetti.

SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Sağlıkta dijital dönüşümün hem hastaların sağlık sistemine getirdiği maliyetleri etkin şekilde ölçmeyi ve yönetmeyi sağladığını, hem de vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için fırsatlar sunduğunu kaydeden Bakan Kacır, "Diğer yandan pandemi dönemi ile birlikte, sağlıkta yerli ve millî üretim kabiliyetine sahip olmanın ne kadar hayati olduğunu tüm dünyada yaşanan acı tecrübelerle bir kez daha müşahede ettik. Ülkemiz pandemi sürecini güçlü araştırma, üretim ve teknoloji geliştirme altyapısıyla, her türlü zorluğa göğüs geren özverili ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın emekleriyle pek çok gelişmiş ülkeye kıyasla daha başarılı bir şekilde yönetti" dedi.

YERLİ VE MİLLİ: Sağlık sistemimizin ihtiyaçlarını yerli ve millî imkânlarla karşılamak üzere güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak adeta seferber ettik. Pandemi döneminde tüm dünyanın yoğun bakım solunum cihazı arayışı içindeyken BAYKAR, Arçelik ve ASELSAN’ın destek ve çabaları ile birkaç kişilik bir teknoloji girişimi olan BİOSYS’in geliştirdiği yerli solunum cihazını 14 gün içerisinde seri üretime geçirmeyi başardık.

YOĞUN BAKIM SOLUNUM CİHAZLARI: Yoğun bakım solunum cihazının hiç olmadığı Somali gibi ülkelere de göndererek dost ve mazlum ülkelere yardım elimizi bir kez daha uzattık. Bu salgın; bizlere elbette sağlık yatırımlarının kıymetini ve sağlıkta millileşme ve yerlileşme hamlesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

YOL HARİTASI: 2022 yılında kamuoyuyla paylaştığımız Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası ile ülkemizde ve dünyadaki mevcut durumu analiz ederek ihtiyaçlarımızı ortaya koyduk. Küresel düzeyde üç önemli mesele; büyüyen ve yaşlanan nüfus, kronik hastalıklarda artış ve artan sağlık harcamalarına karşı öngörücü, önleyici, kişiselleştirilmiş ve katılımcı akıllı yaşam ve sağlık sistemlerinin geliştirilmesini önceliklendirdik. Kritik ve stratejik olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz üretimine ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerlileştirme hamlemize hız verdik.