Kızgınsak, küskünsek, sinirliysek, huzursuzsak, mutsuzsak, endişeliysek sindirim sistemimiz de aynı duygu ile yıpranıyor.

Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni ve hastanın ruh sağlığı ile yakın ilişkisi var.

Bağırsak dengesizliği, depresyondan otoimmün hastalıklara kadar farklı sorunlara yol açıyor.

Kötü bir ruh hali, hastalıklara açık bir bağırsağa davetiye çıkartıyor. Sonra hazımsızlıktan cilt sorunlarına, karın ağrısından halsizliğe kadar birçok problem üst üste geliyor.

Bağırsak sağlığı, genel sağlığın önemli bir göstergesi.

Sağlıksız bir bağırsağın 5 temel belirtisi ise şunlar:

1- SİNDİRİM PROBLEMLERİ:

Aşırı gaz oluşumu ve rahatsız edici kokular.

Bağırsak hareketlerinde düzensizlik, sık sık ishal veya kabızlık yaşamak.

Midede yanma hissi ve asit reflü.

Dışkıda renk, koku veya kıvamda belirgin farklılıklar.

Kötü ağız kokusu, sindirim problemlerinden kaynaklanan kötü nefes.

Tekrarlanan karın ağrısı.

1- KRONİK YORGUNLUK:

Sürekli halsizlik ve enerji düşüklüğü.

3- BAĞIŞIKLIK ZAYIFLIĞI:

Sık hastalanma ve enfeksiyonlara yatkınlık.

4- CİLT PROBLEMLERİ:

Akne, egzama gibi cilt rahatsızlıkları.

Depresyon, anksiyete ve stres yönetiminde zorluk.

Beyin sisi (Brain fog): Konsantrasyon eksikliği, unutkanlık.

Ruh hali dalgalanmaları: Depresyon, anksiyete veya sinirlilik hali.

Bu belirtiler bağırsak sağlığının bozulduğunu gösterebilir. Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri ile iyileştirmek mümkün olabilir.

Bağırsak sağlığını iyileştirmek için lifli gıdalar tüketmek, probiyotiklerden faydalanmak, su tüketimini artırmak ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak önemli.

Eğer belirtiler uzun süre devam ediyorsa ise bir doktora danışmak en doğrusu.