İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada düzenlenen “ÇENGEL-13” operasyonları kapsamında önemli başarılar elde edildiğini duyurdu.

81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Jandarma ekipleri tarafından 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen 37 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sahte alkol üretiminin toplum sağlığını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasının önemine vurgu yaptı. Şüpheli durumların yetkililere bildirilmesi çağrısında bulunarak, “Halkımızın desteğiyle bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.