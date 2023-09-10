Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 62 kilometrelik Sakarya Botanik Vadisi’nde yürüttüğü tıbbi aromatik ve şifalı bitki üretimi kapsamında biberiye hasadına başlandıSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin tarımsal vizyonuna değer katan projesi Sakarya Botanik Vadisi’nde tıbbi ve aromatik bitkilerin hasatları devam ediyor. Sera AŞ. kordinesiyle gerçekleştirilen adaçayı ve lavanta hasadından sonra biberiye hasadına başlandı. Vadide hasat döneminde oluşan renkli görüntüler ziyaretçileri de büyülüyor.

Tarımsal kalkınma amaçlı gerçekleştirilen ve kuzey bölgesinde Karasu, Kocaali ve Kaynarca’yı kapsayan tek çizgi halindeki 62 kilometrelik üretim hattı üzerinde yer alan Botanik Vadi’de geçen yıl toplam 12 ton biberiye hasadı yapılmıştı. Bu yıl hasadına başlanan biberiyenin toplam 15 tonu geçmesi bekleniyor.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarında, kanseri önlemede, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, kas ve eklemlerin tedavisinde büyük rolü olan biberiyenin hasadı Eylül ayının ortalarında tamamlanması planlanıyor. Onlarca şifalı çeşit bitkinin üretildiğiVadi’de biberiye sonrası kediotu ve kuşburnu hasadına geçilecek.