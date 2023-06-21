Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate Sporcusu Fatih Şen, bu kez de Polonya’da mindere çıkacak. 22-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Oyunları’na katılacak olan temsilcimiz, Milli Takım bünyesinde mücadele verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, 22-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Oyunları için Polonya’ya gidiyor. Milli Takım bünyesinde mücadele verecek olan temsilcimiz, +84 kilogramda mindere çıkacak. Daha önce birçok uluslararası organizasyona katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden başarılı sporcunun, Avrupa Oyunları’nda nasıl bir performans sergileyeceği otoriteler tarafından şimdiden merak konusu oldu.