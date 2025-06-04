Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehrin sokaklarına renkli bir dokunuş yaptı. Park, refüj ve meydanlar rengârenk çiçeklerle süslendi, şehir bayram öncesi çiçek bahçesine dönüştü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi park, refüj ve meydanları rengârenk çiçeklerle süsleyerek şehri bayrama hazırladı.

ESTETİK DOKUNUŞ

Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında hizmetlerine bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, rutin çalışmalarının yanı sıra şehir genelinde çiçeklendirme ve peyzaj düzenlemeleriyle şehir estetiğine renkli dokunuşlar yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, mevsime uygun binlerce çiçek toprakla buluşturuldu.

PAPATYA, GÜL VE BEGONYALAR…

Papatya, gül ve begonya gibi türlerin kullanıldığı peyzaj düzenlemeleriyle Sakarya’nın dört bir yanında sokaklar renklendi.

Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmayla, vatandaşların yaşam alanları güzelleşti, sokaklar bayram öncesi estetik bir görüntüye kavuştu.