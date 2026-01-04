Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme ve Çözüm Masası Şube Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre; 2025 yılında Alo 153 çağrı merkezi 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdi. Bu süreçte çağrı merkezine ulaşan 259 bin 987 arama cevaplandırılarak ilgili birimlere aktarıldı. Öte yandan Açık Kapı, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve web sitesi gibi dijital kanallar üzerinden gelen 45 bin 386 talep işleme konuldu. CİMER üzerinden yapılan 7 bin 442 başvuru sonuçlandırılırken, Bilgi Edinme Hakkı kapsamında gelen 197 başvuru ise yasal süreleri içerisinde yanıtlandı.

78 bin vatandaşa rehberlik hizmeti

Belediye bünyesinde yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında 78 bin 831 vatandaşa bilgi ve rehberlik desteği sağlandı. Ayrıca yıl boyunca vatandaşlara yönelik 228 bin bilgilendirme SMS'i gönderildi. Sosyal projeler başlığında ise kadın, çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen atölye çalışmaları, seminerler ve kültür gezileriyle on binlerce kişiye ulaşıldı. 'Şehrini Keşfet' seminerleri ve oyun atölyeleri ile öğrencilere sağlıklı yaşam ve çevre bilinci gibi konularda eğitimler verilirken, kente dışarıdan gelen üniversite öğrencileri için de tanıtım gezileri organize edildi.