Sakarya Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadele kapsamında şehir genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre sağlığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vektörle mücadele kapsamında, sivrisineklere karşı larva ve uçkun mücadelesi, karasineklerle uçkun mücadelesi, kemirgen kontrolü ve kışlak mücadeleleri titizlikle yürütülüyor.

ŞEHRİN TAMAMINDA ETKİN MÜCADELE

16 ilçenin tamamında devam eden ilaçlama çalışmalarda 9 ekip, 23 personel ve 10 araç yer alırken, zararlı popülasyonun kontrol altına alınması için vektörlerin üreme alanları, biyolojileri, ekolojileri ve iklimsel veriler dikkate alınarak hem biyolojik hem de kimyasal yöntemler uygulanıyor.

DERE YATAKLARI, KANALLAR, BATAKLIKLAR, GÖLETLER…

Şehrin genelindeki kirli sularda larva mücadelesi yapılırken, dere yatakları, açık-kapalı kanallar, su birikintileri, bataklık alanlar, göletler, dekoratif şelaleler, süs havuzları, fosseptikler, inşaat temelleri, bina bodrumları, yağmur suyu kanalları ve rögarlar düzenli olarak ilaçlanıyor.

Karasineklerin yoğunlaştığı çöp konteynerleri, gübrelikler, ahırlar, pazar yerleri ve hayvan satış alanlarında da etkin ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

ŞİKAYETLERE ANINDA CEVAP VERİLİYOR

Vatandaşlardan gelen sivrisinek, karasinek, hamamböceği ve fare şikayetlerine karşı hızla cevap veren ekipler, kamusal alanlarda da çalışmalarını sürdürüyor. İlçe belediyelerinin ilgili ekipleriyle koordinasyon halinde sürdürülen çalışmalarla kapsamlı bir mücadele ağı oluşturuluyor.

ÇALIŞMALAR DİJİTAL ORTAMDA İZLENİYOR

Gerçekleştirilen faaliyetler Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden kayıt altına alınarak dijital ortamda izleniyor. Böylece müdahale edilen noktaların takibi sağlanıyor ve mücadelede sürdürülebilirlik hedefleniyor.