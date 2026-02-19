Öğretmenler tarafından hazırlanan Ramazan süslemeleriyle donatılan Engelsiz hobi atölyelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireyler davul çalarak 'Hoş geldin Ramazan' mesajı verdi. Programa katılanlar, hazırlanan etkinliklerle Ramazan ayının atmosferini birlikte yaşadı. Etkinlik kapsamında Seçkin Bayramoğlu tarafından meddah gösterisi ile Hacivat-Karagöz canlandırması yapıldı. Katılımcıların ilgiyle izlediği gösterilerde keyifli anlar yaşandı. Engelli bireyler, program boyunca hem geleneksel oyunları izledi hem de akranlarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

Kaynak: İHA